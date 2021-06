Após queda em Goiânia, São Paulo soma sete jogos sem vitória como visitante

A derrota para o Atlético Goianiense, por 2 a 0, neste sábado, reafirmou as dificuldades que o São Paulo vem mostrando nos jogos fora de casa. Já são sete jogos sem vitórias como visitante, considerando quatro torneios: o Campeonato Paulista, torneio que a equipe venceu encerrando jejum de nove anos sem conquistas, Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Na sequência, foram cinco empates e duas derrotas.

“Pecamos em alguns detalhes, mas ao meu ver controlamos o início do jogo e tomamos o gol na bola parada, que treinamos bastante. Não podemos perder esses pontos no início do campeonato. Agora é continuar treinando que terça é outra competição e precisamos classificar”, declarou o atacante Luciano em Goiânia.

Esta é a pior fase da equipe em jogos como visitante da era Hernán Crespo, que assumiu a equipe em fevereiro. Vale lembrar que o time foi dirigido pelo auxiliar Juan Branda em Goiânia, pois Crespo apresentava sintomas de gripe e ficou afastado de protocolos sanitários de prevenção da covid-19.

O início da sequência ruim foi na fase de classificação do Campeonato Paulista, quando a equipe empatou com o Corinthians por 2 a 2 na Neoquímica Arena.

Na temporada inteira, porém, o aproveitamento do São Paulo longe do Morumbi é razoável. Até aqui, foram 12 partidas, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. A última vitória fora de casa aconteceu no dia 25 de abril, quando o Tricolor venceu o Ituano, por 3 a 0, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

Na próxima partida, o time de Crespo recebe o 4 de Julho, no Morumbi, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após o revés por 3 a 2 no jogo de ida, o time precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

Relembre abaixo a sequência do São Paulo fora de casa: