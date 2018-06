Aposta da Croácia na Copa, Modric ganha prêmio da federação do seu país

Maior aposta da seleção croata na Copa do Mundo, o meio-campista Luka Modric foi premiado pela federação de futebol do seu país, às vésperas da viagem da delegação para a Rússia. Ele recebeu o troféu de melhor jogador da Croácia na temporada 2017/2018. Foi a primeira edição do prêmio.

Modric recebeu a honraria por conta das grandes atuações pelo Real Madrid, o que culminou na conquista do terceiro título seguido do time na Liga dos Campeões, no fim do mês passado, em final contra o Liverpool. O jogador já soma quatro troféus da principal competição europeia de clubes em seu currículo.

"É incrível o que conquistei com o Real nestas últimas temporadas e sou mais que feliz por fazer parte deste grupo", disse o volante, ao receber o prêmio das mãos do presidente da Federação Croata de Futebol, Davor Suker, que também brilhou com a camisa do Real e da seleção do seu país.

Com este poderoso currículo, Modric é a maior aposta do time croata em solo russo. "Posso prometer que vamos dar o nosso máximo na Rússia para justificar nossas expectativas e as dos fãs também. É uma honra poder defender a Croácia", declarou o jogador.