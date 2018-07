Apostas de Dorival Júnior têm mais uma chance no Santos

Dorival Júnior não tem outra alternativa: é preciso dar confiança aos jogadores que substituem Lucas Lima e Gabriel, na seleção brasileira, e Ricardo Oliveira, machucado. Rafael Longuine, que perdeu um gol inacreditável contra o Figueirense, será titular do Santos mais uma vez, neste domingo, às 18h30, contra o Internacional, na Vila Belmiro.

Além de Longuine, jogadores como Vitor Bueno, que tem sido um dos destaques do time, Joel e Paulinho estão confirmados para o jogo desta noite. O único desfalque é o zagueiro Gustavo Henrique, expulso no jogo em Florianópolis.

O treinador gostou do desempenho da equipe, apesar do empate por 2 a 2 sofrido nos acréscimos. Por isso Dorival decidiu manter o mesmo time. Segundo ele, o Santos só não voltou com a vitória justamente por causa da expulsão do zagueiro.

“Envolvíamos a equipe do Figueirense, poderíamos ter tido uma sorte melhor e sermos mais efetivos. Temos que estar mais preparados para definir o jogo”, afirmou Dorival.

Vitor Bueno, de 21 anos, assumiu papel importante no meio de campo, e ganhou elogios de Dorival. Ele tenta suprir a ausência do principal armador do time, Lucas Lima. Contra o Figueirense, ele foi bem e fez um dos gols do Santos cobrando pênalti.

Paulinho também conquistou um lugar na equipe e aproveita o espaço deixado por Gabriel. É a chance que o ex-jogador do Flamengo tem para permanecer no clube após a disputa do Brasileirão – ele está emprestado.

“Espero ter uma sequência e jogar bem. Não vim para o Santos passear. Quero ficar aqui. Não fui mal nesse começo, mas tive altos e baixos.”

Já Joel, que também marcou um gol na quarta-feira, é o substituto de Ricardo Oliveira, que machucou o joelho e não tem prazo para retornar ao time. Essa é a posição que mais preocupa o treinador.

O atacante Rodrigão foi integrado ao time na sexta-feira, mas ainda não assinou contrato com o clube. A expectativa é de acertar com o Santos por 3 anos. Se o Campinense, o antigo clube do jogador, não tivesse dificultado sua saída, ele já estaria à disposição de Dorival.

O também atacante Jonathan Copete, que disputou a Libertadores pelo Atlético Nacional, ainda não assinou contrato com o time da Vila Belmiro para reforçar a equipe no Brasileiro.

RIVAL

O Internacional vem de vitória contra o Sport por 1 a 0 e já briga na parte de cima da tabela, com sete pontos ganhos. O meia Andrigo pode ganhar nova oportunidade no time dirigido pelo técnico Argel.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Verissimo, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato, Rafael Longuine e Vitor Bueno; Paulinho e Joel. Técnico: Dorival Júnior.

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur; Anselmo, Fernando Bob, Fabinho, Andrigo e Eduardo Sasha; Vitinho. Técnico: Argel.

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO).

Local: Vila Belmiro.

Horário: 18h30.

Na TV: SporTV.