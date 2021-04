Apostas respondem e Crespo volta a usar São Paulo alternativo contra o Ituano

Em alta no Campeonato Paulista e com boa largada na Copa Libertadores, o São Paulo tenta se dividir e mostrar desempenho na sequência apertada de jogos que tem tido nas competições. E tem dado certo. A equipe do Morumbi agora encara, em seu novo desafio, o Ituano, neste domingo, às 22h15 (horário de Brasília) no estádio Novelli Júnior, em Itu.

Mesmo com atenção dividida e tendo de promover o rodízio em seu elenco para dar conta de todos os compromissos, o início de Crespo tem se mostrado bastante promissor. Desde que perdeu para o Novorizontino, no dia 13 de março, o clube soma uma sequência apertada de jogos, mas invicta. De lá para cá foram seis partidas com triunfo, sendo cinco pelo Estadual e outra no torneio sul-americano.

Muito do trunfo do treinador argentino tem sido suas apostas, que têm correspondido dentro de campo. No setor defensivo, Tiago Volpi tem sido bastante acionado, como no jogo com o Santo André, mas retomou sua confiança. O esquema dos jogadores de linha também mudou. Crespo usa de três zagueiros, algo que já é bastante habitual para o torcedor são-paulino. Outra importante mudança foi o deslocamento de Daniel Alves do meio para a ponta direita. Aproveitando-se da lesão de Igor Vinícius, o camisa 10 está participando bem mais do momento ofensivo do time sem ter a responsabilidade de criar as jogadas.

Outras alterações que surtiram bastante efeito com Crespo foram as utilizações de jogadores até então esquecidos por Fernando Diniz. Rodrigo Nestor e Joao Rojas se firmaram entre os titulares e têm sido fundamentais para a criação de chances da equipe. Novamente, pensando em rodízio e em manter o alto nível técnico da equipe, eles devem ser duas peças usadas novamente entre os titulares contra o clube do interior.

Um dia após a vitória sobre o Santo André, o São Paulo já voltou a trabalhar. A ideia de Crespo foi em arrumar o posicionamento daqueles que não estiveram em campo e utilizar um pouco menos os que atuaram no Morumbi, que alternaram entre atividades em campo e trabalhos de recuperação física. A equipe volta a treinar neste domingo, visando acertar os últimos detalhes para pegar o rival.

'PROFETA' AINDA COMO DÚVIDA

Uma novidade no treinamento deste sábado foi a volta do meia Hernanes. O 'Profeta' já está com 35 anos e sua ideia é aprimorar a parte física para encontrar condições ideais de ajudar sua equipe. Ele treinou o tempo todo com seus companheiros neste sábado, mas ainda é dúvida para o próximo compromisso. Ele esteve de fora dos relacionados para o jogo com o Santo André.

O São Paulo é líder do Paulistão no geral e do Grupo B, com 22 pontos ganhos. A distância para a Ferroviária, segundo colocado, é bem tranquila: 12 de diferença. Já o Ituano está em situação bastante oposta. A equipe de Itu está na lanterna do Grupo C, com apenas 7 pontos, e precisa começar a se mexer se quiser se classificar para a próxima fase. A distância para o Novorizontino, vice-líder da chave, é de 10 pontos.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO x SÃO PAULO

ITUANO - Pegorari; Jeferson, Léo Santos, Sueliton e Breno Lopes; Tarik, Fillipe Soutto e Fernando Medeiros; Iago, Gabriel Taliari e Bruno Lopes. Técnico: Vinicius Bergantin.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Daniel Alves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano, Joao Rojas e Vitor Bueno. Técnico: Hernán Crespo.