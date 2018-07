Aprensentado, Alex Silva garante: 'Tenho a cara do Fla' O Flamengo apresentou nesta terça-feira, no CT de Vargem Grande, o zagueiro Alex Silva, que chega ao clube numa negociação em definitivo com o Hamburgo, do Alemanha. Ao anunciar o jogador, a presidente Patrícia Amorim brincou com os 1,93 m do defensor.