Apresentação de Cristiano Ronaldo na Juventus não terá festa, diz imprensa

A apresentação de Cristiano Ronaldo na Juventus, marcada para a próxima segunda-feira (16), em Turim, provavelmente não terá nenhuma grande festa para os torcedores, de acordo com a imprensa italiana. Segundo os jornais da península, o astro português seguirá o programa habitual de apresentação de novos jogadores da "Velha Senhora".

Os italianos afirmam que o atacante português deverá chegar a Turim para cumprir o protocolo comum de apresentação de atletas. Ele apenas irá realizar os habituais exames médicos, fazer a sessão de fotos com a camisa da Juventus, e seguir para a coletiva de imprensa. Assim, toda a apresentação do português será com as portas fechadas ao público. E depois, ele deverá retornar à Grécia, onde continuará curtindo férias com a família.

A transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus foi concretizada na última terça-feira, por 112 milhões de euros (R$ 450 milhões). Revelado pelo Sporting Lisboa e com passagem pelo Manchester United, o camisa 7 passou as últimas nove temporadas no Real Madrid.

Cristiano foi homenageado pelo lateral brasileiro Marcelo, seu companheiro no Real Madrid desde a sua chegada, em 2009 - quando utilizava a camisa 9, já que o espanhol Raul ainda estava no clube. Ele poderá, inclusive, envergar o seu número preferido na nova equipe. O colombiano Juan Cuadrado, que usava a '7', anunciou nas redes sociais que iria cedê-lo para o novo companheiro de time. "Dar é mais abençoado que receber", disse o meia.