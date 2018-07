Apresentação de Teo Gutiérrez em Barranquilla deixa três feridos e tem 20 detidos

A apresentação do atacante Teo Gutiérrez como novo reforço do Junior Barranquilla não aconteceu como esperado, e o que era para ser uma grande festa se transformou em confusão. Como resultado, três pessoas ficaram feridas e outras 20 foram detidas pela polícia local, conforme informaram as autoridades colombianas nesta terça-feira.

Téo Gutiérrez foi recebido de volta no Junior Barranquilla, onde ganhou destaque no início da carreira, entre 2007 e 2009, com status de grande ídolo. Cerca de 45 mil torcedores compareceram ao Estádio Metropolitano Roberto Melendez e realizaram uma grande festa para o jogador.

Tudo ia bem até que o centroavante de 32 anos começou a lançar brindes do Junior Barranquilla, como camisas, shorts e bolas, na direção das arquibancadas. Os torcedores se espremeram na busca por uma lembrança do jogador, e neste momento, uma das barras de proteção das arquibancadas quebrou, fazendo com que três pessoas caíssem das arquibancadas.

Estas três pessoas foram encaminhadas para hospitais da região. O incidente ocasionou ainda mais confusão e na saída do estádio, alguns torcedores do Junior Barranquilla protagonizaram cenas de vandalismo, depredando automóveis e ônibus públicos. Como resultado, a polícia foi chamada e 20 pessoas foram presas.

Teo Gutiérrez teve ótimos momentos nos últimos anos, principalmente com a camisa do River Plate, e chegou a ser titular da Colômbia na Copa do Mundo de 2014. Ele estava no Rosario Central, da Argentina, mas tem passagens também por clubes como Racing-ARG, Lanús-ARG, Trabzonspor-TUR, Cruz Azul-MEX e Sporting-POR.