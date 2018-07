Apresentação oficial de Martino no Barça será na sexta

O Barça também destacou que Martino desembarcará na Espanha nesta quinta-feira, quando posará para a tradicional foto oficial diante do escudo do time na sede do clube, em cerimonial já marcado para acontecer às 13h30 (de Brasília).

Já a assinatura de contrato com o Barcelona foi agendada para acontecer às 6h30 de sexta-feira, uma hora e meia antes de sua apresentação oficial. O treinador firmará acordo para dirigir o time pelas duas próximas temporadas, depois de ter deixado recentemente o comando do Newell''s Old Boys, da Argentina, a quem levou às semifinais desta edição da Copa Libertadores.

Por meio da nota oficial que publicou nesta quarta, o Barça também destacou que Martino, de 50 anos, será apenas o quarto argentino a estar à frente da equipe catalã, depois de Helenio Herrera, Roque Olsen e César Luis Menotti.

Ainda sem poder contar com Martino, o Barcelona fará nesta quarta-feira um amistoso contra o Bayern de Munique, às 13h30 (de Brasília), no primeiro duelo da equipe espanhola nesta sua pré-temporada. O jogo marcará o reencontro de Pep Guardiola, hoje técnico do time alemão, com o clube no qual se consagrou como treinador.