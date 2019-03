Apresentada no São Paulo, Cristiane prevê maior visibilidade ao futebol feminino

O São Paulo apresentou a atacante Cristiane, nesta terça-feira, como a grande estrela do time que vai disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro. A jogadora, de 33 anos, disse que está ansiosa por voltar a jogar, pois não atua de forma oficial desde outubro por causa de lesões.

Cristiane espera que a sua presença no time do São Paulo possa motivar a prática do futebol feminino no Brasil. "É muito importante a presença dos times de camisa para dar visibilidade. Atrai a mídia e também as jogadoras que estão no exterior e, desta forma, ajudar a desenvolver a modalidade cada vez mais."

A experiente jogadora, que vai vestir a camisa 11 do São Paulo, afirmou que vai aguardar os dois próximos anos para saber se realmente o entusiasmo pelo futebol feminino vai permanecer aceso. "Eu tenho experiência. Já vivi momentos após Olimpíada, Copa do Mundo, Pan-Americano, quando se cria um clima satisfatório, mas depois não prossegue."

Na entrevista dada em companhia do diretor Antônio Luiz Belardo, do supervisor Amauri Nascimento e do técnico Lucas Piccinato, Cristiane apontou a falta de união entre as jogaras e o preconceito como os principais motivos do não crescimento do futebol feminino no Brasil. "É preciso que a gente (jogadoras) se una e que as atletas deem a cara a tapa em busca de algo que seja bom para as futuras gerações."

Cristiane, que já atuou por Santos e Corinthians, estava no Changchun Yatai, da China, antes de se acertar com o time do Morumbi. "Tive propostas até do Barcelona e do Lyon. Mas o São Paulo foi o primeiro a me procurar e me apresentou um projeto interessante."

O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o executivo de futebol Raí e o superintendente de relações institucionais Diego Lugano também acompanharam a entrevista de Cristiane. "Estou muito ansiosa para entrar em campo e estou treinando com muita intensidade para poder estrear bem", disse.

O São Paulo estreará na Série A2 do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 15 horas, diante do América Mineiro, sendo que Cristiane ainda precisa ter o contrato regularizado para atuar. O duelo será disputado no CT de Cotia, com entrada franca para os torcedores. No domingo, às 15h, no mesmo local, jogará pela primeira vez no Campeonato Paulista diante do Internacional de Franca.