Apresentado, Clayton diz não ter pressa de ser titular no Atlético-MG

A novela foi longa, a espera pela apresentação oficial também. Só nesta quinta-feira o Atlético-MG conseguiu concluir todos os trâmites para enfim apresentar o atacante Clayton à imprensa. O jogador, de 20 anos, assinou contrato por cinco anos e chega à Cidade do Galo com boas perspectivas depois de fazer boa temporada passada pelo Figueirense.

O garoto vai disputar posição num elenco que tem, entre outros, Pratto, Robinho, Hyuri, Luan e Thiago Ribeiro. Ele sabe que a titularidade não virá de uma hora para outra, mas não tem pressa. "Como estou chegando agora, tenho que treinar, ganhar ritmo e entrosamento. Vou trabalhar forte para procurar meu espaço com o decorrer do tempo, mas estou tranquilo quanto a isso", afirmou.

Clayton tinha propostas de outros times, inclusive do Corinthians, mas preferiu a Cidade do Galo. "Estou muito feliz em chegar ao 'Galo' (Atlético). O clube tem um elenco excelente, ótimos jogadores. É o clube que eu gostaria de jogar pelo elenco que tem e porque vai disputar títulos. Esse ano, quero ganhar títulos e crescer na carreira, por isso, escolhi o Atlético", explicou.

TREINO

Também na tarde desta quinta-feira o técnico Diego Aguirre comandou treino do Atlético e começou a montar a equipe que, no domingo, vai receber o Tombense no Independência pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O time foi escalado com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Robinho e Luan; Clayton e Lucas Pratto.