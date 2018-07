Apresentado, Klopp promete injetar paixão no Liverpool

Conhecido por seu estilo vibrante e emotivo, Jürgen Klopp garante estar pronto para injetar um pouco de paixão ao time do Liverpool. O treinador assinou um contrato de três anos para substituir Brendan Rodgers, que quase levou a equipe ao título do Campeonato Inglês há duas temporadas, mas depois não conseguiu mais fazer boas campanhas pelo clube.

"Temos de mudar de céticos para crentes", disse, nesta sexta-feira, Klopp, em sua primeira entrevista coletiva como treinador do Liverpool. "É importante que os jogadores sintam a diferença de agora em diante. É importante que façamos o nosso jogo e sintamos a confiança das pessoas".

Rodgers, que foi demitido na semana passada depois de três anos no clube, enfrentou críticas frequentes por seus gastos no mercado de transferências durante a sua passagem pelo Liverpool. O clube usa um comitê de transferência para identificar e buscar os jogadores, uma política que Klopp disse estar feliz em dar sequência.

"Para mim é o suficiente que eu tenho a primeira e a última palavra", afirmou o alemão de 48 anos. "No meio dessas duas palavras, podemos discutir sobre tudo", completou.

Klopp conquistou dois títulos do Campeonato Alemão em sete temporadas pelo Borussia Dortmund. Ele também ganhou uma Copa da Alemanha e chegou à final da Liga dos Campeões em 2013. O treinador saiu do clube em maio. Ele vai tentar levar o Liverpool de volta para a Liga dos Campeões, bem como ter sucesso em âmbito nacional. A última vez que o time faturou o título do Campeonato Inglês foi em 1990.

"Vinte e cinco anos é um longo tempo", disse Klopp. "A história é a base para nós. É hora de começar um novo caminho. Eu não estou aqui apenas porque o Liverpool me chamou, acredito no potencial da equipe".

O primeiro jogo de Klopp como treinador do Liverpool será em 17 de outubro, contra o Tottenham, no White Hart Lane. O Liverpool está em décimo lugar no Campeonato Inglês, com 12 pontos somados em oito partidas.