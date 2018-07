Apresentado, Celso Roth mira equilíbrio para recuperar o Vasco

Apresentado oficialmente como novo técnico do Vasco nesta terça-feira, no dia seguinte ao início dos seus trabalhos em São Januário, Celso Roth afirmou que buscar o equilíbrio da equipe será a sua tarefa inicial para fazê-la deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - o Vasco é o lanterna, com apenas três pontos somados em oito rodadas.

"Quero agradecer à direção do Vasco, especificamente ao Presidente por suas palavras. Sinto muita satisfação em estar voltando para o Vasco. É um clube que está abrindo as portas para mim, que tem uma torcida fantástica, uma história que não preciso relembrar. Estou aqui com o compromisso de estar junto da direção no sentido de equilibrar o Vasco no Campeonato Brasileiro", disse.

O trabalho iniciado à frente do Vasco na última segunda-feira será o terceiro de Roth no clube que ele dirigiu em 2007 e em 2010. E o treinador foi alvo de elogios do presidente Eurico Miranda, que exaltou o perfil trabalhador do novo comandante vascaíno durante a sua apresentação.

"A única coisa que eu quero dizer é que eu conheço o Celso há muito tempo. Em questão de trabalho, há mais de dez anos. Só para resumir, eu não vejo treinador de futebol pelos sistemas táticos. Para mim, a maior qualidade de um técnico é o trabalho, e foi como eu defini o Celso ontem", afirmou.

Roth destacou que já conhece alguns jogadores do elenco do Vasco e festejou a semana cheio de treinos para preparar a equipe para o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, o clássico com o rival Flamengo, no próximo domingo, na Arena Pantanal.

"Ontem eu já conversei com os jogadores. Estou reencontrando alguns que trabalharam comigo em outros clubes. A impressão do grupo é a melhor possível. Eles estão muito motivados, como estavam anteriormente. Temos uma semana para trabalhar e isso facilita um pouco. Amanhã vamos começar a encaminhar as coisas mais claras para o próximo jogo", comentou.