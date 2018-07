Apresentado, Alan Patrick já projeta estreia no Inter

PORTO ALEGRE - O meia Alan Patrick foi oficialmente apresentado nesta terça-feira como novo reforço do Internacional para esta temporada, após ser contratado junto ao Shakhtar Donetsk. O jogador vestiu a camisa do clube e atendeu a imprensa pouco depois de participar de seu primeiro treino com os novos companheiros. Ele demonstrou boa forma e disse que precisa apenas de uma semana de trabalho para estrear.

"Fiz pré-temporada com o Shakhtar Donetsk, então acredito que com mais uma semana de preparação física esteja bem. Espero estar o quanto antes à disposição. É um momento de muita alegria para mim fazer parte deste clube de expressão, com uma camisa de peso tão grande. Vou procurar meu espaço para dar alegrias aos torcedores", declarou.

O jogador foi bastante elogiado pelo diretor de futebol Marcelo de Medeiros, de quem recebeu a camisa do Inter. "É com grande satisfação que fazemos este acréscimo ao grupo. Temos certeza que com o seu histórico, com sua arte e força, você terá sucesso no Inter", disse o dirigente.

Alan Patrick foi revelado pelo Santos, time pelo qual conquistou dois Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Em 2011 foi negociado com o Shakhtar Donetsk, sendo campeão ucraniano em duas oportunidades. Ele assinou contrato com o Inter por uma temporada, até julho de 2014.