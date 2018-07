Apresentado, Alecsandro assina por 2 anos com o Fla

RIO - Pelo terceiro dia consecutivo o Flamengo apresenta novidades para o seu elenco. Nessa quarta-feira foi a vez de o atacante Alecsandro ser confirmado oficialmente como novo reforço rubro-negro. A apresentação aconteceu após o fim do treino da última manhã e o jogador chega ao clube com grandes chances de ser titular, já que é provável que o atual dono da posição, o camisa 9, Hernane, seja negociado para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes. O novo reforço assinou com o clube da Gávea por dois anos.

Alecsandro já havia se juntado na terça-feira ao grupo do Flamengo que faz pré-temporada no CT do Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nesta quarta, o atacante participou dos treinos normalmente antes de ser apresentado. O jogador, de 32 anos, anteriormente, defendia o Atlético Mineiro, mas teve uma passagem discreta pelo clube como reserva de Jô, atacante que vivia ótima fase no time atleticano e na seleção brasileira.

Alecsandro é a sexta contratação do Flamengo para a temporada e chega para agregar experiência ao elenco carioca. Antes dele, foram apresentados os meio-campistas Elano, ex-Grêmio, Éverton, ex-Atlético Paranaense, e Feijão ex-Bahia, o lateral-direito Léo, ex-Atlético Paranaense, e o zagueiro equatoriano Erazo, ex-Barcelona de Guayaquil.

Em sua apresentação oficial, Alecsandro fez também questão de enfatizar que a sua relação com o Vasco, clube que defendeu antes de ir para o Atlético-MG, se encerrou desde quando deixou São Januário. "A relação com o Vasco acaba quando fui para o Atlético-MG e a com o Flamengo começa agora. Torcedor não vai me cobrar pelo que fiz, mas pelo que vou fazer. Prometo garra, gols e títulos", disse o reforço.

Alecsandro ainda garantiu que tem um carinho especial pelo clube da Gávea desde criança. " Flamengo tem um potencia mundial. Só consegue entender a grandeza quando se chega aqui. Tinha uma admiração desde pequeno por ser a maior torcida do Brasil", disse.