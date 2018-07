Apresentado, André Gomes exalta o Barcelona: 'Escolhi o melhor clube'

Apresentado nesta quarta-feira como novo reforço do Barcelona, que precisou superar a concorrência de vários clubes para tirá-lo do Valencia, o meia português André Gomes explicou durante entrevista coletiva que optou por se transferir ao clube catalão pela ligação com a sua "personalidade".

"Acredito que escolhi o melhor clube e não me equivoquei", afirmou André Gomes, que recentemente faturou o título da Eurocopa pela seleção de Portugal e explicou seus objetivos no início da passagem pelo seu novo time. "Desfrutar do melhor futebol, seguir aprendendo e me adaptar à filosofia do Barça".

André Gomes, de 22 anos, começou a sua carreira no Benfica e depois se transferiu para o Valencia em 2014, inicialmente por empréstimo, mas posteriormente sendo adquirido. Agora ele chega ao Barcelona com um contrato de cinco anos em uma transferência de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 126 milhões), mas que pode render o pagamento de mais de 20 milhões de euros (R$ 72 milhões) em bônus.

O português garantiu que a transferência para o Barcelona era um sonho do seu pai, torcedor do clube. "Ele está muito emocionado e não importa para qual clube poderia me transferir, porque havendo o Barça, não havia muito para decidir", afirmou.

No Barcelona, André Gomes terá forte concorrência na luta por uma vaga em um meio-de-campo, pois Luis Enrique possui nomes como os de Ivan Rakitic, Arda Turán, Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Rafinha à disposição. O português revelou que já teve uma conversa inicial com o treinador e espera se adaptar rapidamente ao seu estilo de jogo.

"Ele me agradeceu por ter vindo e estava muito feliz, assim como eu. A coisa mais importante é o que o treinador pede e vou tentar me adaptar o mais rapidamente possível, para mim é indiferente jogar pela direita ou pela esquerda", disse.