Apresentado, Bruno prevê briga sadia com Zeca na lateral: 'Quem ganhará é o Inter'

O Internacional apresentou nesta sexta-feira o seu quinto reforço para a temporada de 2019. Opção para a lateral direita, Bruno ganhou a camisa colorada das mãos do vice-presidente de futebol, Roberto Melo, e em sua primeira entrevista coletiva garantiu que terá uma disputa leal com Zeca pela posição no time titular do técnico Odair Hellmann.

"É uma briga sadia e quem ganhará é o Inter. Quem o professor optar estará bem para representar. Que estejamos unidos para conquistar títulos", afirmou Bruno, durante a apresentação após o seu primeiro treinamento com os companheiros no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O lateral-direito, de 33 anos, estava no Bahia e assinou contrato até dezembro deste ano.

Bruno sabe que esta temporada será especial para o clube gaúcho. "É um sonho, uma oportunidade única de estar vestindo esta camisa. Será um ano especial para o Inter. Temos que tratar todos os jogos como se fosse uma final. Temos que colocar essa união dentro de campo", explicou. "Só temos jogadores de qualidade para conquistar o que almejamos, então vamos entrar em todas as competições para ganhar os títulos".

Ao comentar sobre as suas características, o lateral-direito disse que procura mesclar a ofensividade com o comprometimento defensivo. "Sou um jogador bem ofensivo, mas é claro que a primeira função do lateral é marcar. Mas é preciso mesclar, ser ofensivo sem se descuidar com a parte defensiva", explicou.

Além de Bruno, a direção do Internacional contratou os atacantes Neílton, Guilherme Parede e Rafael Sóbis e o volante Rodrigo Lindoso. Os dirigentes querem trazer ainda o zagueiro Messias, que jogou pelo América-MG no último Campeonato Brasileiro, e o volante Matheus Galdezani.

TREINO - Com oito dias de trabalho, Odair Hellmann parece já ter um time em mente para o início da temporada, que será contra o São Luiz, em Ijuí, no próximo dia 20, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Nesta sexta-feira, a equipe principal atuou no coletivo com: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; William Pottker.

O treino foi em campo reduzido, com enfrentamento entre duas equipes. Porém, uma delas precisava atacar no fim do gramado. Assim, o time que se defendia saía em velocidade para aproveitar os espaços, enquanto que os titulares tinham que acelerar para auxiliar o sistema defensivo.