Apresentado com a 11 na Juventus, Douglas Costa prevê dupla goleadora com Higuaín

Contratado por empréstimo junto ao Bayern de Munique por 6 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões), Douglas Costa foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira como novo reforço da Juventus. O meia-atacante, que assinou um acordo de um ano com o time italiano, vestiu a camisa 11 em sua apresentação e afirmou que espera formar com Higuaín uma dupla goleadora pela equipe italiana.

"Higuaín é um atacante que eu gosto muito e temos a possibilidade de marcar muitos gols juntos, assim como aconteceu quando joguei com Luiz Adriano (no Shakhtar Donetsk, time que defendeu entre 2010 e 2015). Acho que é algo que podemos fazer aqui na Juventus", ressaltou o atleta, destacando também que esta próxima temporada como jogador de clube é fundamental para a sua carreira também pelo fato de ser a que antecederá a disputa da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, na qual espera estar presente com a seleção brasileira.

"Espero me adaptar rapidamente à Juventus. Este é o clube perfeito para mim em um momento perfeito. Este projeto tem um enorme potencial e estou empolgado em fazer parte dele. Com a Copa do Mundo no próximo verão (europeu), esta foi a chance ideal para mim e mal posso esperar para começar a jogar", afirmou o brasileiro.

Douglas Costa defendeu o Bayern de Munique nas duas últimas temporadas europeias e o seu contrato de empréstimo com a Juventus possui uma cláusula que prevê a possibilidade de o clube italiano adquiri-lo em definitivo. Para isso, deverá quitar 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 147 milhões) até 30 de junho de 2018, quando expira o compromisso atual assinado com a equipe de Turim.

O jogador brasileiro desembarca na Juventus como reforço de peso em um mesmo momento no qual o clube perdeu nomes de peso como o zagueiro Leonardo Bonucci, que se transferiu para o Milan, e o lateral-direito Daniel Alves, agora no Paris Saint-Germain. E Douglas Costa revelou que o chileno Vidal, ex-Juventus e hoje no Bayern, o empolgou com boas recomendações sobre o time italiano, pelo qual almeja emplacar uma boa fase após amargar uma temporada passada na qual foi atrapalhado por lesões.

O meia-atacante, porém, negou nesta segunda-feira que esteja motivado a "mostrar que o Bayern de equivocou" ao negociá-lo com a Juventus e ressaltou que está animado com a chance de conquistar "grandes feitos" com a camisa do time italiano, que na temporada passada foi campeão italiano, faturou a Copa da Itália e ficou com o vice-campeonato da Liga dos Campeões ao cair diante do Real Madrid na decisão continental.