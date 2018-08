Apresentado como reforço, Courtois diz 'realizar sonho' ao chegar ao Real Madrid

Contratado na última quarta-feira pelo Real Madrid, o goleiro belga Thibaut Courtois foi apresentado oficialmente como novo reforço do clube nesta quinta, no Santiago Bernabéu, onde foi festejado por um bom número de torcedores que foram recepcioná-lo no estádio do clube com o qual assinou um longo contrato de seis temporadas.

Eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo da Rússia, na qual teve papel decisivo para ajudar a Bélgica a terminar a competição com uma inédita terceira posição para o país, o jogador de 26 anos deixou o Chelsea para acertar com o time espanhol e ressaltou: "Hoje cumpro um sonho. Não podem imaginar o quão feliz estou. Chegar ao maior clube do mundo é uma responsabilidade e um orgulho".

Os valores da negociação entre o Real e o time inglês não foram revelados oficialmente pelas partes, mas veículos da imprensa espanhola noticiaram que o clube madrilenho desembolsou cerca de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 152 milhões) para contratá-lo. E Courtois fez questão de enfatizar que espera justificar o investimento feito nele após abrir mão de cumprir a última temporada do compromisso que tinha assinado com o Chelsea.

"Quero agradecer ao Real Madrid pelo esforço que fez e a todas as pessoas que contribuíram para que eu pudesse chegar e jogar aqui. Quero estar à altura do que significar vestir este escudo e estar à altura deste clube, sua história e seus valores", afirmou o goleiro de 1,99m de altura.

Courtois realizou exames médicos nesta quinta-feira antes de assinar contrato com o Real, onde foi apresentado ao lado do presidente do clube, Florentino Pérez, que exaltou a categoria e o status do atleta ao exibi-lo como reforço merengue.

"Hoje chega ao Real Madrid um dos melhores goleiros do mundo, se não o melhor, e o Luva de Ouro do Mundial passado na Rússia. Todos concordam com o quão determinante foi Courtois para que a sua seleção tenha conseguido uma história terceira posição e para que ele acabasse sendo considerado como o melhor goleiro do campeonato", disse o dirigente.

A trajetória de Courtois como jogador de clube também foi exaltada por Florentino, que vê o jogador com bagagem suficiente para ser protagonista no Real depois de ter iniciado a sua carreira no Genk, da Bélgica, e defendido o rival Atlético de Madrid e o Chelsea na continuidade de sua carreira.

"A contratação de Courtois é um marco também dentro da estratégia que traçamos no clube para moldar o presente e o futuro com jogadores capazes de enfrentar o cada dia mais competitivo cenário internacional deste esporte. Chega ao Real Madrid com 26 anos, mas com uma extensa experiência de sucesso no futebol europeu", completou.

Em sua passagem pelo Atlético de Madrid, o goleiro belga faturou um título da Liga Europa, um do Campeonato Espanhol, um da Copa do Rei e ainda uma Supercopa da Europa. Depois, pelo Chelsea, ganhou mais quatro taças com as conquistas de duas edições do Campeonato Inglês, uma da Copa da Inglaterra e outra da Copa da Liga Inglesa. Apesar do bom currículo, ele não se dá por satisfeito com o que já ganhou e enfatizou a importância de o Real seguir erguendo troféus como maior protagonista europeu.

"Venho a um clube que acaba de ganhar três Liga dos Campeões seguidas e é importante seguir ganhando e somando todos os títulos possíveis. Vou ajudar o time e dar tudo de mim. Temos um bom elenco e espero ajudar", disse o belga, que deverá passar a ocupar o posto de titular, que até a temporada passada era do costarriquenho Keylor Navas.

Depois de assinar contrato com o Real, o goleiro também foi presenteado pelo clube com um relógio, com uma réplica do Santiago Bernabéu e com uma camisa contendo o seu nome.