Apresentado como reforço, Emerson Santos projeta estrear pelo Inter na segunda

O zagueiro Emerson Santos foi apresentado oficialmente, neste sábado, como novo reforço do Internacional. Contratado por empréstimo junto ao Palmeiras até dezembro de 2019, o defensor garantiu estar pronto para estrear pela equipe colorada na segunda-feira, contra o Ceará, às 20 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no fechamento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Encontro-me pronto para jogar, estou à disposição do Odair já. O Inter é um clube de grande história. Estou muito feliz com a oportunidade que me foi dada", avisou o defensor em sua apresentação, na qual vestiu a camisa número 20, em coletiva de imprensa realizada no CT Parque Gigante.

"O Inter tem grandes jogadores, estou vindo para buscar o meu espaço, mas respeitando os companheiros que estão em grande momento. O jogo pelo chão é uma das minhas virtudes. Sempre que posso, gosto de sair jogando, dando opção ao time", completou o jogador, que treinou junto com o elenco do Inter neste sábado.

A principal novidade deste treinamento foi a presença do atacante Leandro Damião, recuperado do torcicolo que o afastou de trabalhos anteriores de campo. Para este duelo contra o Ceará, a equipe não poderá contar com o atacante Lucca, que cumprirá suspensão por ter tomado o terceiro cartão amarelo na última partida. Em compensação, o time volta a ter à disposição o retorno de Patrick, que não atuou diante do Atlético-PR por estar suspenso.