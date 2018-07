Daniel Alves veste a 23 de LeBron e mira título europeu na Juventus

Um dia depois de ter a sua contratação oficializada pela Juventus, o lateral-direito Daniel Alves foi apresentado nesta terça-feira como reforço do clube. O jogador brasileiro escolheu utilizar o número 23 em sua camisa e explicou que a inspiração foi o astro LeBron James, recentemente campeão da NBA pelo Cleveland Cavaliers.

"Escolhi o 23, o número de LeBron James. É um jogador que não se conforma nunca, que sempre se impõe novos desafios, como voltar a Cleveland depois de Miami, e triunfou nesta última temporada. É um número que me inspira muito para essa nova aventura", disse.

Dominando o futebol italiano nos últimos anos - é a atual pentacampeã nacional -, a Juventus mira voos mais altos, a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa, competição que Daniel Alves venceu três vezes pelo Barcelona, a última delas, na temporada 2014/2015, exatamente diante do time de Turim na decisão. E o lateral-direito espera ajudar a equipe a realizar esse sonho de vencer o torneio pela terceira vez - foi campeã nas temporadas 1984/1985 e 1995/1996.

"Para mim, é uma grande honra chegar à Juventus. Chego para fazer parte desta equipe porque sei que a Juventus tem um sonho e quero se parte: este sonho é ganhar a Liga dos Campeões. A Juve domina há anos na Itália, mas quer voltar a ganhar na Europa", afirmou.

Hoje com 33 anos, Daniel Alves deixou o Bahia em 2002, tendo atuado apenas no futebol espanhol desde então, por Sevilla e Barcelona. Multicampeão pelo time catalão, o lateral-direito explicou que decidiu deixar o clube e se transferir para a Juventus com a intenção de buscar novos objetivos e desafios.

"Estou convencido de que para mim será uma experiência interessante jogar no futebol italiano. A Juve é uma equipe com o objetivo de se reinventar continuamente para alcançar novas metas, como eu. Eu cheguei a um ponto em que preciso de novas metas, novos desafios. Estou feliz que um clube como a Juventus me deu a oportunidade de compartilhar esta experiência", disse.

Daniel Alves revelou também que teve uma conversa inicial com o seu novo treinador, Massimiliano Allegri. "Não nos aprofundamos sobre o que quer de mim. Mas sei que o clube me estudou em profundidade e me escolheu porque acredita que estou à altura da equipe", comentou.