Apresentado, Dankler diz que Botafogo é recomeço

"Estou muito feliz de estar no Botafogo, foi o clube que abriu as portas para mim. É um recomeço. Deixei de fazer por um ano o que mais gosto, jogar futebol. O Botafogo abriu as portas, quero ajudar conquistando títulos", destacou o zagueiro.

Apesar do longo período de inatividade, Dankler garantiu que vinha treinando e, por isso, espera ficar logo à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira. No Botafogo desde terça-feira, ele vem realizando avaliações clínicas e físicas, mas garante que não deve demorar a estrear.

"Fisicamente estou bem. Desde que fiquei afastado, fiquei com um personal trainer no Vitória e fiz todos os trabalhos que um atleta precisa. O que vai pegar é ritmo de jogo, estou há um ano sem jogar. Mas bem fisicamente se pega esse ritmo. Respeitando a todos, vou buscar meu espaço. Quando a oportunidade aparecer vou agarrar com todas as forças. Para soltar vai ser difícil", afirmou.

Na apresentação, Dankler descreveu o seu estilo de jogo ao torcedor do Botafogo. "Sou um zagueiro bom no jogo aéreo defensivo e ofensivo, veloz, com recuperação boa e técnico. Prefiro atuar pelo lado direito, mas já joguei na esquerda também", disse.