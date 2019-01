Apresentado, Dodô celebra reencontro com Mano e namoro que deu certo com Cruzeiro

Reforço do Cruzeiro para a temporada 2019, Dodô foi apresentado nesta quinta-feira na Toca da Raposa II e celebrou o seu reencontro com o técnico Mano Menezes, que o dirigiu no Corinthians. O lateral-esquerdo acredita que esse conhecimento será útil na disputa pela titularidade com nomes como Egídio, Patrick Brey e Rafael Santos.

"Trabalhei com o Mano quase dez anos atrás, conheço o estilo de jogo. Com certeza, ele aprendeu muitas coisas, evoluiu profissionalmente, assim como eu. Teremos tempo para conversar para saber a melhor opção no time", disse.

Dodô chega ao Cruzeiro cedido por empréstimo de um ano pela Sampdoria. Foi nesses mesmos moldes que ele voltou ao futebol brasileiro no ano passado, quando se destacou pelo Santos, que não conseguiu fechar um acordo para prorrogar sua permanência na Vila Belmiro para 2019. E em sua apresentação, o lateral-esquerdo revelou que o interesse do time mineiro era antigo, celebrando que o "namoro" tenha dado certo.

"Meu contrato com o Santos terminou no fim de dezembro. A Sampdoria me convocou, fiz os treinamentos, enquanto isso as coisas não tinham se resolvido. Vim para o Brasil para acertar detalhes, e estou feliz por estar aqui. Foi um namoro que continuou o tempo todo do ano passado, acabou se concretizando. Estou com ambição e entusiasmo para participar do grupo" completou.

O acerto com o Cruzeiro representa um retorno para o lateral-esquerdo, de 26 anos. Afinal, Dodô defendeu o time nas divisões de base, entre 2003 e 2007, e agora está de volta, ainda que em um cenário bem diferente.

"Estou bem contente de voltar ao Cruzeiro. Realidade diferente que foi na época, estou voltando depois de 12 anos. Rodei bastante, passei por várias experiências, será um prazer vestir essa camisa de novo", disse o reforço.

Além de Dodô, o Cruzeiro já acertou as contratações do lateral-direito Orejuela, do volante Jadson e dos meias Rodriguinho e Marquinhos Gabriel para a temporada 2019.