Apresentado, Drubscky promete manter filosofia de trabalho no América-MG

O América-MG apresentou nesta quarta-feira o técnico Ricardo Drubscky para a sequência do Campeonato Brasileiro. Como era diretor de futebol do clube, ele não deve ter dificuldades para manter o trabalho que já vinha sendo desenvolvido por Enderson Moreira, que deixou Belo Horizonte para assinar com o Bahia semana passada.

"Meu estilo é de propor o jogo, defender bem, atacar bem e não ter medo de jogar. A diretoria e a torcida podem ter certeza de que a equipe vai buscar propor as ações nas partidas, assim como já vem fazendo, mas tentar melhorar ainda mais todos esses conceitos que vem praticando em campo. Não começarei meu trabalho do zero, mas, sim, de um patamar já bastante elevado. Exigirei muito dos atletas nesse sentido, porque podemos fazer coisas ainda melhores do que temos feito", projetou Drubscky.

Com 58 anos, Ricardo começou a carreira como preparador físico do Cruzeiro. Em 1997, trabalhou no América-MG como treinador. Durante a carreira, passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Atlético-MG, Caxias, Atlético-PR, Joinville, Criciúma, Paraná, Goiás, Vitória e Fluminense. Desde 2016, vinha como diretor de futebol do time mineiro, atuando nos bastidores com os treinadores e também na busca por reforços.

"O América tinha o interesse em dar continuidade ao trabalho, e eu também já tinha uma vontade própria de, em breve, retornar à função de técnico. Então, juntou-se a vontade do América, a do Ricardo e a necessidade de manutenção do projeto para me fazer antecipar meu retorno ao campo. Estou muito feliz. Digo que já confundem o América como minha casa, por todo o tempo em que estive aqui. Portanto, tenho muita convicção e tranquilidade de que dará certo", completou o novo treinador.

O América-MG faz campanha um pouco abaixo de regular no Brasileiro, com 14 pontos em 13.º lugar. O seu próximo jogo será o clássico contra o Cruzeiro no Mineirão, no dia 18 de julho, pela 13.ª rodada.