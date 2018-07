Apresentado, Everaldo revela 'puxão de orelha' no Flu por ter antecipado acerto

Apresentado oficialmente pelo Fluminense, o atacante Everaldo revelou nesta terça-feira que levou um "puxão de orelha" logo ao chegar ao clube carioca por ter antecipado sua transferência em uma coletiva no São Bento. O jogador, que já fez sua estreia pela nova equipe, acertou contrato de empréstimo até o fim do Estadual de 2019.

+ No Flu, Pedro comemora artilharia do Brasileirão e já mira seleção brasileira

"Quando cheguei aqui acabaram puxando minha orelha, sim. Tem a questão toda da ansiedade. Eu estava louco para vestir essa camisa", revelou Everaldo, sem perder o bom humor. Segundo o reforço, o "puxão de orelha" foi a exceção no bom ambiente do clube.

"O ambiente é o melhor possível. Fui recebido super bem, o grupo me passou muita confiança, descontraiu e me passou as melhores informações possíveis. Estrear sem treinar é um pouco complicado, mas o grupo me ajudou bastante e fizemos um grande jogo", disse, ao citar seu jogo de estreia, a vitória sobre o Sport, no domingo, pelo Brasileirão.

No Flu, Everaldo terá forte concorrência por um espaço no ataque. Marcos Júnior, Pablo Dyego e o também recém-chegado Luciano são alguns dos rivais na disputa por uma vaga entre os titulares.

"A briga vai ser boa, cada um vai brigar pelo seu espaço, mas independente de ter camisa 9 ou 11, o grupo tem que se qualificar o quanto puder para conquistar grandes coisas. No Brasileiro, que é uma competição longa, é importante ter opções no elenco", afirmou.

Ciente de que o meio-campo do Flu conta com menos peças à disposição, Everaldo se disse versátil para atuar também neste setor. "O Marcelo [Oliveira] conversou comigo, falei para ele que se precisasse, poderia contar comigo como meia, já joguei nesse posição no início da carreira e vim para ajudar. Se o professor precisar ou optar por mim, não vai ser problema, mas vamos acertar essas questões de posicionamento no dia a dia, nos treinamentos."

LUCIANO REGULARIZADO

Um dos concorrentes de Everaldo na briga por um espaço no ataque, Luciano foi enfim inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Após perder dois jogos da equipe por conta da tardia regularização, o jogador poderá reforçar o Fluminense na partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão.