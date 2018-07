Apresentado, Jadson promete honrar camisa do Corinthians

SÃO PAULO - Um dia depois de finalmente assinar contrato e uma semana e meia depois das diretorias de São Paulo e Corinthians acertarem a troca dele por Alexandre Pato, Jadson foi apresentado na manhã deste sábado como novo reforço do clube do Parque São Jorge. O meia já estava treinando no CT do Parque Ecológico desde terça-feira, foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) e vai estrear neste domingo, no clássico contra o Palmeiras.

"Estou muito feliz por esse novo desafio na minha vida. O Corinthians é um grande clube. Estou tendo a oportunidade de vestir essa camisa e vou tentar honrar da melhor maneira possível, que é jogando bola e ajudando meus companheiros", afirmou o jogador, em sua apresentação.

O meia estava insatisfeito no São Paulo, na reserva de Maicon e Paulo Henrique Ganso. Como voltou das férias acima do peso, demorou a conseguir estrear em 2014. Além disso, as críticas públicas de Juvenal Juvêncio pesaram na saída do jogador, que disse ter sido bem recebido pelos novos colegas.

"O ambiente aqui no Corinthians é muito bom, os jogadores me receberam muito bem. Estou feliz, agora é só colocar em prática o meu futebol para ajudar os meus companheiros e o Corinthians", disse o meia, que tinha contrato com o São Paulo apenas até o final do ano.

Pelo acordo, Jadson teve seus direitos federativos transferidos para Corinthians, sendo que no primeiro ano o São Paulo tem direito a metade do que o clube alvinegro receber numa possível venda. Ele assinou por dois anos, mesmo tempo que Alexandre Pato fica no Morumbi. O atacante deverá ser apresentado na Barra Funda no começo da próxima semana.