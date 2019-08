Apresentado, Juanfran promete: 'Vou deixar minha vida pela torcida do São Paulo'

Em seu primeiro discurso como jogador do São Paulo, nesta sexta-feira, em coletiva realizada no estádio do Morumbi, o lateral-direito Juanfran fez uma promessa à torcida: vai deixar sua vida em campo. O espanhol falou que os torcedores são-paulinos agora são sua família. Ex-Atlético de Madrid, ele assinou com o clube até o fim de 2020. "Estou muito feliz. Quero dizer aos torcedores que vou dar a minha vida por eles, porque agora são todos a minha família. Obrigado a todos", discursou Juanfran.

Aos 34 anos, o lateral explicou o motivo por ter escolhido aceitar a proposta do São Paulo. O jogador terá sua primeira experiência fora da Espanha, onde atuou por Atlético de Madrid, Osasuna, Espanyol e Real Madrid, além da seleção nacional. "Estive muitos anos na Europa. Conquistei quase tudo que pude conquistar, só faltou a Champions (Liga dos Campeões da Europa). Também com a seleção consegui ser campeão (da Eurocopa). Quando surgiu a possibilidade do São Paulo, não pensei um minuto. Sei da história do São Paulo, é o melhor de todos no Brasil, na América. Queremos voltar a ser campeões, levamos muitos, muitos anos sem ser campeões. E me orgulha que tenham pensado em mim para voltar a ser campeões. Sou uma pessoa muito positiva e penso que tudo vai correr muito bem para mim e minha família aqui no Brasil e que o São Paulo também irá muito bem comigo", disse o jogador.

Juanfran é o segundo lateral-direito contratado pelo São Paulo nesta janela de transferências do meio do ano. Antes dele, o clube tricolor anunciou a chegada de Daniel Alves. O espanhol afirmou que pode atuar em diversas posições e brincou ao falar sobre a conversa que teve com o técnico Cuca.

"Eu acredito que o São Paulo, quando pensou em mim e no Dani, pensou em dois jogadores de hierarquia, que podem ajudar a equipe em qualquer posição. Falei com o Cuca, tem um plano um pouco secreto (risos). Não posso contar. O São Paulo ganha muito com a nossa chegada. Não só pelo jogador, mas como pessoa. Vamos ajudar os mais jovens a serem melhores jogadores. Dani sabe, nos falamos. Queremos ajudar a equipe em qualquer posição. Cuca, com seu plano, já nos disse onde vai nos colocar", comentou Juanfran.

"Temos uma grande equipe, posso jogar em muitas posições, não tenho problema. Lateral-direito, esquerdo, mais avançado... Só quero jogar. Quero ser um exemplo para os meus companheiros. Sou um jogador que dá a vida dentro de campo, fiz isso em toda a minha carreira. Por isso saí com um grande carinho da torcida do Atlético de Madrid. Podia jogar um pouco melhor ou pior, mas eles viam que eu dava a vida em campo. Vou dar a vida pelo São Paulo e é isso que quero demonstrar em campo", acrescentou o espanhol.