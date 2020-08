Apresentado, Kalou revela influência de Seedorf e exalta o Botafogo: 'Privilégio'

A tão esperada apresentação de Salomon Kalou enfim aconteceu. O atacante marfinense desembarcou no Rio na manhã deste sábado e foi apresentado oficialmente no Botafogo em evento no Engenhão que não contou com a presença de torcedores em razão da pandemia do coronavírus, mas foi transmitido virtualmente por meio do canal oficial do clube no Youtube.

"Gostaria de falar que você não escolhe o Botafogo, o Botafogo escolhe você. Sou muito privilegiado pelo Botafogo ter me escolhido. Agora sou parte dessa família. Estou muito feliz com esse carinho da torcida e quero poder retribuir em campo". Essas foram as primeiras palavras de Kalou, que vestiu a camisa 8 do Botafogo.

Kalou respondeu em inglês a perguntas feitas por influenciadores digitais do clube. Ele reforçou várias vezes o sentimento de gratidão pelo acerto com o time alvinegro e se mostrou ansioso para entrar em campo. Depois de vestir a nova camisa, ser apresentado, discursar ao lado da esposa, que é brasileira, e fazer algumas embaixadinhas, o marfinense concedeu a sua primeira entrevista coletiva, também em formato virtual.

O experiência atacante, de 35 anos, afirmou se sentir honrado em jogar no "país do futebol", agradeceu à torcida repetidamente pelo carinho demonstrado nas redes sociais mesmo antes de sua chegada e assegurou que pode fazer a diferença no Botafogo.

"Eu me sinto muito honrado em jogar aqui. Eu sei que o Brasil é o país do futebol. Eu acho que tenho muito a contribuir. Não só no futebol. Eu tenho certeza que estou aqui para fazer a diferença nessa equipe", pontuou. "Estou muito feliz por vir trabalhar aqui e é uma honra para mim me unir à equipe", completou o atleta, que tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2021 e pretende jogar por mais três ou quatro anos antes de se aposentar.

Kalou construiu toda a sua trajetória no futebol na Europa. O atacante deu seus primeiros passos como jogador profissional na Holanda, por Feyenoord e Excelsior. Depois, defendeu o Chelsea, fazendo parte do elenco que faturou a Liga dos Campeões em 2012. Ainda passou pelo Lille, da França, e estava desde 2014 no Hertha Berlin, da Alemanha, seu último clube antes de vir jogar no futebol brasileiro.

"Eu sei que o Botafogo é uma equipe jovem. E eu tenho certeza que minha experiência no exterior e em outras equipes, e até minha experiência cultural, vão contribuir muito ao time. Tenho certeza que o Botafogo tomou uma boa decisão", ressaltou o veterano.

O novo reforço do Botafogo também possui longa trajetória pelo seleção da Costa do Marfim. Ele foi convocado para as Copas do Mundo de 2014 e 2018. Ao todo, marcou 28 gols em 97 jogos pelo time marfinense. "É claro que a vir para o Brasil gera uma expectativa muito grande. Eu sou da Costa do Marfim e, quando a gente fala em futebol na Costa do Marfim, só se pensa no Brasil. Eu estou ansioso para começar", reiterou.

O jogador se junta ao japonês Honda no elenco como estrangeiro com larga experiência na Europa e revelou que o holandês Clarence Seedorf, que teve passagem de destaque pelo Botafogo, influenciou em seu escolha.

"O Seedorf é um grande ídolo na Holanda. Nós conversamos sim. E as nossas conversas com certeza influenciaram. E também conversei com outros jogadores que falaram coisas muito boas daqui. Eu já me sinto em casa", afirmou.

Ainda não há uma previsão sobre a estreia de Kalou pela equipe carioca. Ele garante que está em boa forma física, mas ainda tem que readquirir o ritmo de jogo ideal. Seu última partida oficial foi em novembro de 2019, ainda pelo Hertha Berlim.

"Eu me sinto fisicamente bem. Nessa etapa da minha carreira eu tenho uma maturidade para entender meu corpo e meu jogo. Estou ansioso para treinar com a equipe. E tenho certeza que quando começarmos os treinamentos, vou poder desempenhar meu máximo", concluiu.