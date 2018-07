Apresentado, Leandrinho já se diz pronto para estrear no Atlético-MG

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira, o atacante Leandrinho disse estar pronto para reforçar o setor ofensivo do Atlético Mineiro. O jogador, já inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, foi contratado por empréstimo junto ao Napoli, da Itália, até junho de 2019.

"Já estou trabalhando há alguns dias e me sinto bem. A temporada europeia terminou em maio, mas não fiquei parado porque havia essa expectativa. Procurei me preparar nesse período de pausa e estou me sentindo bem. Quando o treinador precisar, estarei à disposição para mostrar meu trabalho", afirmou o reforço atleticano.

Com apenas 19 anos, o jogador estava no Napoli desde 2016, mas não chegou a ter oportunidades na equipe principal. "Pode ter sido pela idade", declarou Leandrinho. "Mas, mesmo não jogando, a convivência no dia a dia foi uma experiência ótima. Foi um ano de muita aprendizagem."

Pouco conhecido no futebol brasileiro, com passagens por Ituano e Ponte Preta, o atacante comentou sobre seu estilo de jogos à imprensa. "A torcida do Atlético vai me conhecer através do meu desempenho em campo. Vou sempre procurar dar o máximo, é o que sempre faço, me entregar pela equipe, ajudar na marcação, fazer gol, dar passe", afirmou.

Leandrinho afirmou que suas maiores qualidades dentro de campo são o drible e a velocidade. "No que for preciso, estarei à disposição para ajudar o clube. Gosto de jogar bastante com a bola, com velocidade, e usar da minha qualidade, que é com a troca de passes e dribles. Esses são meus pontos fortes, drible e velocidade", disse o atacante.

Segundo o diretor de futebol do Atlético, Alexandre Gallo, o novo reforço já vinha sendo acompanhado pelo clube nos últimos anos. "O Leandro é um jogador que a gente acompanha há bastante tempo, por algumas convocações que tiveram nas seleções brasileiras de base. É um jogador de muita velocidade, habilidade, que conheço bem, e espero que tenha muito sucesso aqui", garantiu.