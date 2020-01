Apresentado, Marcos Guilherme diz que criou estafe para chegar preparado ao Inter

O atacante Marcos Guilherme chegou preparado ao Internacional. Apresentado nesta terça-feira no CT parque Gigante, em Porto Alegre, onde a equipe realiza a pré-temporada, o jogador revelou que criou uma equipe multidisciplinar para chegar ao novo clube sem a defasagem que "outros atletas" trazem quando retornam do futebol árabe ou da Ásia, já que estava nos últimos dois anos no Al Wehda, da Arábia Saudita.

"Infelizmente, na Arábia, só treinávamos à noite devido às temperaturas e com menos intensidade. Então, formei um staff para superar as dificuldades físicas e técnicas antes de voltar ao Brasil", comentou o atacante, que contratou preparador físico, nutricionista e uma psicóloga.

"Contratei também uma psicóloga para trabalhar a mente, pois acho que é muito importante. Aprendi isso nos últimos anos. Então, montamos tudo isso para chegar neste gigante e disputar a Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão. Claro, ainda tenho muito a evoluir, mas com a ajuda de todos, vou conseguir", afirmou.

Marcos Guilherme se mostrou muito feliz pelo acerto após "longo namoro" e se colocou à disposição de técnico argentino Eduardo Coudet para atuar em qualquer função do ataque colorado. "Queria salientar todo o meu orgulho e minha alegria de poder vestir essa camisa. Tem um tempo que tenho conversado com o Inter, mas das outras vezes, infelizmente, não foi possível. Desta vez, como todo o esforço do clube e de eu poder escolher esse projeto acabou sendo possível. Estou muito feliz", revelou.

Aos 24 anos, Marcos Guilherme chega ao quinto clube de sua carreira. Após se destacar no Athletico-PR e na seleção brasileira sub-20, o atacante foi emprestado ao Dínamo Zagreb, da Croácia, mas a sua passagem pela Europa foi curta. No meio de 2017, ele chegou ao São Paulo, time que defendeu por um ano. O bom desempenho no Morumbi o levou à Arábia Saudita, onde marcou 11 gols em 46 partidas pelo Al-Wehda.

O paulista de Itararé vai reforçar o setor ofensivo do Internacional, que já conta com Guerrero, Wellington Silva, William Pottker, Netto, João Peglow e o recém-contratado Thiago Galhardo, que no ano passado defendeu o Ceará.

Além de Marcos Guilherme e Thiago Galhardo, também foram adquiridos pelo clube gaúcho o lateral-direito Rodinei, ex-Flamengo, e o volante argentino Damian Musto, que estava no Huesca, da Espanha. Nos próximos dias, o Internacional deve anunciar a chegada do lateral-esquerdo Moisés, do Bahia.