Apresentado na Fiorentina, Pedro revela desejo de enfrentar Cristiano Ronaldo

O atacante Pedro foi apresentado, nesta quarta-feira, em Florença, como o 13º reforço da Fiorentina para a temporada. Treinando há pouco menos de uma semana na Itália, o ex-jogador do Fluminense afirmou estar pronto para estrear, neste sábado, em casa, diante da Juventus, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

LEIA TAMBÉM > Chefe da federação francesa pede que árbitros não parem jogos por cantos homofóbicos

"Venho de uma pequena lesão, mas já me sinto bem e pronto. Será um prazer enfrentar Cristiano Ronaldo", disse Pedro, em português, ajudado por um intérprete, e acompanhado dos dirigentes Daniele Pradè e Joe Barone.

Aos 22 anos, o jogador foi comprado por cerca de R$ 50 milhões. O Fluminense terá direito a 30% em caso de uma futura negociação. O atleta lembrou o sueco Zlatan Ibrahimovic como um "espelho" e citou o argentino Batistuta, ídolo da Fiorentina e que vestia a camisa 9 do time italiano, a mesma que o brasileiro vai usar durante os cinco anos de contrato. "Quero fazer grandes coisas aqui com esta camisa. Quero construir minha história."

Pedro também comentou a possibilidade de poder atuar ao lado do francês Frank Ribéry, de 36 anos, um ídolo de infância. "Vai ser ótimo. É um sonho que se tornou realidade. Escolhia ele no videogame quando eu era pequeno. Mas toda a Fiorentina é um ótimo time. Será bom jogar com o resto dos companheiros."

O atacante revelou conhecimento sobre a importância do Campeonato Italiano. "Eu conhecia a Serie A, sei que já passaram e que ainda atuam grandes craques no Campeonato Italiano e é prazeroso jogar num campeonato muito grande e vestir a camisa do Fiorentina. Desde o meu primeiro dia fui muito bem recebido."

O jogador só não quis se comparar com outros jogadores. "A comparação são vocês (jornalistas) que fazem. Cada um tem sua história. Minhas características podem ser parecidas, mas passo a passo vou construindo a minha história para ajudar a Fiorentina."

Pedro saiu do Fluminense, que está em 17º lugar no Campeonato Brasileiro. A Fiorentina também não passa por um momento agradável. Em duas partidas disputadas, o time de Florença foi derrotado em ambas: 3 a 4 para o Napoli (em casa) e 1 a 2 diante do Genoa. Fiorentina, Cagliari, SPAL, Lecce e Sampdoria ainda não somaram pontos.