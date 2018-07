Apresentado na Fiorentina, Vitor Hugo quer aprender 'estilo italiano' de defender

Negociado há mais de um mês pelo Palmeiras, o zagueiro Vitor Hugo foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira como novo reforço da Fiorentina. O jogador, que assinou um contrato de três anos com a equipe da Itália, comemorou o acerto em entrevista coletiva e admitiu ansiedade em disputar a Série A do Campeonato Italiano, conhecida por ter times com bons sistemas defensivos.

"Está sendo uma experiência fantástica. Estou muito feliz de ter chegado em um clube com tanta história como a Fiorentina. Comecei uma nova etapa em minha vida, sempre sonhei jogar na Europa, e agora Deus está me dando o oportunidade de realizar este sonho. Espero corresponder todas as expectativas e crescer muito por aqui", afirmou Vitor Hugo.

O zagueiro espera adquirir muita experiência em sua aventura pela Itália. "Vou aprender muito no futebol italiano, é um país que o futebol, culturalmente, preza por um sistema defensivo muito forte. Espero, se Deus quiser, aprender e crescer muito por aqui", disse.

Apesar da apresentação nesta quarta-feira, Vitor Hugo já fez a sua estreia com a camisa da Fiorentina na última terça, em um amistoso de pré-temporada contra a Val di Fassa, uma equipe semi-amadora. O time de Florença goleou por 7 a 0. "Já foi um teste legal, deu pra sentir um pouco como é a equipe, voltar a atuar. Me senti bem, estou bem animado com essa chance e creio que faremos uma grande temporada por aqui", completou.