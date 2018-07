Apresentado na Sérvia, Advocaat mira vaga na Eurocopa O técnico Dick Advocaat foi apresentado nesta segunda-feira como novo comandante da seleção da Sérvia e destacou que todas as suas atenções estão voltadas para classificar a equipe para a Eurocopa de 2016. Com passagens pela Holanda e pela Coreia do Sul, ele assume uma equipe que não conseguiu uma vaga para a Copa do Mundo deste ano no Brasil.