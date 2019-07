Apresentado no Atlético de Madrid, Renan Lodi elogia Filipe Luis: 'Referência'

O lateral-esquerdo Renan Lodi foi apresentado nesta terça-feira por seu novo clube, o Atlético de Madrid. O brasileiro, que fazia boa temporada no Athletico-PR, diz que espera que seu compatriota Filipe Luis, que joga na mesma posição e acaba de encerrar contrato com o clube espanhol, continue no clube.

"Gosto muito do Filipe Luis. Para mim é uma referência. É um jogador que acompanhei na Copa América também e gostaria de ter suas características. Se ele ficar, fica claro que vou aprender muito com ele", disse o atleta de 21 anos, no auditório do estádio Wanda Metropolitano, sede de seu novo time.

Filipe Luis deve definir seu futuro nos próximos dias e é pretendido por alguns clubes, dentre eles, o Flamengo. O jogador marcou época no clube madrilenho, fazendo parte das conquistas de duas Ligas Europa e um Campeonato Espanhol.

Lodi declarou que espera seguir uma trajetória parecida com a do jogador da seleção brasileira no time. "É um dos melhores clubes do mundo. Estou muito feliz por estar aqui e espero evoluir cada vez mais para poder fazer parte da historia do clube como as lendas que estão aqui", declarou, referindo-se ainda ao brasileiro Luiz Pereira, aos espanhóis Adelardo Rodríguez e Roberto Fresnedoso, e ao argentino Ramón 'Cacho' Heredia, ídolos do time madrilenho e presentes no auditório nesta terça-feira.

"Saudamos um jogador do Brasil, um país que se mantém produzindo jogadores talentosos. Esperamos que com sua juventude e potencial, Lodi possa tornar-se um grande nome em nosso clube, como foram Luiz Pereira, Dirceu, Leivinha, Baltazar e uma longa lista de jogadores", lembrou o presidente do Atlético, Enrique Cerezo.

A contratação de Renan Lodi foi anunciada pelos espanhóis no último domingo, e nesta segunda-feira o lateral já esteve em Los Ángeles de San Rafael, cidade a 80 quilômetros de Madri, onde o clube já iniciou sua pré-temporada. Por lá, já estabeleceu o primeiro contato com seu novo treinador, Diego Simeone.

"Num primeiro momento, ele me tirou algumas dúvidas, sobre a formação, como eles jogam aqui. E me disse, o que para mim é muito importante, que tivesse paciência, porque vou ter oportunidades. No dia a dia, vou tentar fazer o possível para ver em que posso melhorar", finalizou Lodi, após posar com a camisa 12, número que vestirá em sua nova casa.