Apresentado no Atlético-MG, Chará elogia a torcida e prevê adaptação rápida

O Atlético-MG apresentou nesta terça-feira o meia colombiano Yimmi Chará. O jogador de 27 anos, deixou o Junior Barranquilla, da Colômbia, para assinar um contrato de cinco anos com o clube brasileiro. As negociações com o Atlético se arrastaram desde o começo do ano e o jogador é um desejo antigo do diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo.

+ Lesão na coxa tira Leonardo Silva do último jogo do Atlético-MG antes da Copa

+ Auxiliar do Atlético-MG exalta Róger Guedes e Tomás Andrade após goleada

"Com muito prazer e depois de uma longa negociação, temos a felicidade de anunciar o Yimmi Chará como o mais novo reforço do Atlético, algo que estávamos buscando desde o início do ano. É um jogador com oito convocações para a Seleção colombiana e temos a certeza de um grande trabalho", disse Gallo.

No último sábado, o clube mineiro havia confirmado oficialmente o acerto com o jogador, que desembarcou em Belo Horizonte na segunda-feira para passar por exames e testes físicos. Para viabilizar a contratação, o Atlético contou com o aporte financeiro de Ricardo Guimarães, ex-presidente do clube e dono do Banco BMG.

O colombiano herdou a camisa 11 usada pelo venezuelano Otero, que se transferiu no mês passado para o Al Wehda, clube da Arábia Saudita comandado pelo técnico Fábio Carille, ex-Corinthians. O velocista que atua pelos lados do campo elogiou a torcida atleticana e disse que não terá dificuldades para se adaptar ao novo clube.

"Para qualquer jogador sul-americano, estar no futebol brasileiro é uma grande oportunidade. O Atlético tem uma grande torcida pelo que sempre vi na televisão e pelo carinho que venho recebendo nas redes sociais", destacou. "Quando você encontra jogadores dessa qualidade, é mais fácil a adaptação e espero que seja assim", completou Chará.

Autor de seis gols nesta temporada, Yimmi Chará foi convocado pelo treinador argentino José Pékerman para a lista preliminar da Colômbia para a Copa do Mundo. No entanto, assim como o volante Cuéllar, do Flamengo, foi cortado da relação final formada pelos 23 atletas que disputarão o Mundial.