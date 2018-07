Apresentado no Botafogo, Elkeson se põe à disposição

"Estou à disposição do treinador, bem fisicamente, jogando. Se o professor optar por me usar, estou à disposição", garantiu o meia, que estava atuando pelo Vitória e que já treinou com o restante do grupo botafoguense nesta quarta-feira.

Ao se apresentar à torcida do Botafogo, Elkeson descreveu seu estilo de jogo e se comparou a Maicosuel, com quem deve formar dupla de meio-campo. "Minhas características são de sair conduzindo a bola, chutar bem de fora da área. Gosto de vir com a bola de trás, como Maicosuel. Acho que tem tudo para dar certo".

O presidente Maurício Assumpção deu as boas vindas a Elkeson e elogiou bastante o meia, contratado após longa novela. "A operação demorou um tempo maior do que prevíamos. O mais importante é ele vestir a camisa, jogar e poder dar alegrias à torcida. É um grande jogador, uma grande promessa do futebol brasileiro e o Botafogo está muito feliz por concretizar esta negociação", declarou o mandatário.

Assumpção ainda prometeu mais dois reforços até sexta-feira. Ele se recusou a falar em nomes e até mesmo as posições em que atuam tais jogadores, mas Gilberto e Reis, ambos do Cruzeiro, podem ser as novidades.