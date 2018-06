Apresentado no Botafogo, Moisés exibe confiança: 'Resposta será dentro de campo'

Quinto reforço do Botafogo para a temporada 2018, Moisés foi apresentado nesta quarta-feira no Engenhão exibindo personalidade e confiança de que pode assumir a titularidade da lateral esquerda. Mesmo com apenas 13 jogos disputados pelo Corinthians em 2017, o último deles em agosto, ele assegurou que não vai sentir falta de ritmo neste começo de passagem pelo time e explicou qual é o seu estilo, prometendo acabar com qualquer desconfiança quando estiver dentro de campo.

"Estou pronto e à disposição do professor. Tenho um bom poder defensivo e chego com força ao ataque. Sou muito dedicado e com alta concentração dentro de campo. Não adianta ficar aqui falando que sou isso ou aquilo, o torcedor vai me conhecer e a resposta será sempre dentro de campo. Com o passar dos jogos, entrosamento o torcedor vai me conhecer melhor", disse.

Moisés teve a sua contratação avalizada pelo técnico Alberto Valentim, que assumiu recentemente o comando do Botafogo. E ele explicou que também teve boa impressão sobre o treinador, que passou um longo período no futebol paulista como auxiliar técnico do Palmeiras. "Tenho amigos que trabalharam com ele. É um professor muito sincero, que cobra muito. O nome dele em São Paulo é muito bem falado", afirmou.

O início de temporada do Botafogo ficou manchado pela eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para a Aparecidense. Moisés assegurou, porém, que o time dará a volta por cima, começando pelo duelo desta quinta-feira com o Nova Iguaçu, no Giulite Coutinho, pela primeira rodada da Taça Rio.

"A eliminação na Copa do Brasil já foi falada por outros jogadores e não se fala mais nisso. O Botafogo é um grande clube e todos tem que trabalhar pela recuperação o quanto antes no Carioca, um forte começo na Sul-Americana e um bom início no Brasileiro", comentou.