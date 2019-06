Apresentado no Botafogo, Victor Rangel mostra ambição: 'Quero marcar meu nome'

Dez anos depois de tentar a sorte na base do Botafogo, o atacante Victor Rangel voltou a cruzar o caminho do clube carioca. Apresentado nesta sexta-feira, o jogador, que veio do CRB e assinou contrato até o final do Campeonato Carioca de 2020, espera escrever uma história diferente desta vez.

Victor Rangel sonha alto. Sem sucesso em sua primeira passagem na equipe carioca, ele destacou que a oportunidade chegou em uma momento propício para ele, afirmou que a chance é um prêmio pelo que vem fazendo e disse que espera colocar seu nome na história do Botafogo.

"A oportunidade veio em boa hora para mim, cada vez mais centrado e motivado. Minha vinda está sendo um prêmio por tudo que venho fazendo. Vim mostrar meu trabalho e espero poder dar muitas alegrias para o torcedor com conquistas. Quero marcar meu nome. Venho sonhando alto porque tenho grande oportunidade", declarou em entrevista coletiva.

O jogador foi oficializado como reforço na última quinta-feira, mas já estava treinando com o elenco desde o final de maio e já teve o seu nome publicado do Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde 7 de junho. "Em 2009 tive passagem pela base, em Marechal Hermes. Foi uma experiência, hoje fico muito feliz de voltar. Espero poder ajudar. É uma nova oportunidade, Deus nos reserva coisas grandiosas, a graça de defender esse clube maravilhoso", afirmou.

Autor de seis gols pelo CRB nesta temporada, Victor Rangel contou um pouco de sua carreira, elegeu o como seu melhor momento a temporada de 2015 pelo Guarani, de Palhoça (SC), disse que, apesar de ter atuado pelo lado do campo em alguns times, prefere jogar na posição de centroavante e falou sobre a ansiedade para estrear com a camisa do clube alvinegro.

"Meu melhor momento foi em 2015, artilheiro do Catarinense (pelo Guarani-SC), o que me levou ao Grêmio. Não sou vaidoso com números, prezo pro coletivo, ajudar a equipe. No Grêmio tive poucas oportunidades, mas colaborei para chegar à Libertadores", destacou. "Joguei no Bahia e no Ceará pelas pontas, de acordo com o jogo do treinador. Costumo me adaptar rápido. Minha principal função é por dentro, gosto mais de jogar como centroavante", emendou o jogador.

A estreia do novo reforço do Botafogo pode ser no dia 14 de julho, quando a equipe retorna aos gramados contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em duelo da 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela de classificação, o time alvinegro é o sétimo colocado, com 15 pontos.