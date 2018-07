Apresentado no Fla, Cristóvão elogia elenco, mas admite pressão

Cristóvão Borges demonstrou otimismo com o elenco do Flamengo durante seu primeiro dia na função de técnico do clube. Ele foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira, ciente de que terá pouco tempo para mostrar suas credenciais. No próximo domingo, o Fla enfrenta o Fluminense, ex-clube do treinador, pelo Campeonato Brasileiro.

"Há grandes jogadores, versáteis e fazem mais de uma função", elogiou o Cristóvão, que é conhecido por adotar formações mais ofensivas. "Temos jogadores para variação de sistema e facilita mudanças quando precisar."

O dia foi de treino regenerativo para os titulares, que atuaram na véspera diante do Náutico, pela Copa do Brasil. Portanto, o técnico terá apenas dois dias para conhecer e preparar o time antes do Fla-Flu. "É curto o tempo. Mas temos jogadores de nível e inteligência. Vamos conversar e tentar algumas coisas no jogo."

Um bom resultado será fundamental, já que o Flamengo só conquistou um ponto em três jogos e está sendo pressionado pela torcida. "O Flamengo é um clube enorme e existe essa cobrança. O começo do campeonato não foi bom, a torcida vai cobrar. Precisamos melhorar e, então, as coisas se acalmam."

Para o treinador, que já comandou Vasco, Bahia e Fluminense, a chegada ao Flamengo representa mais um passo na consolidação de sua carreira. "Só o fato de eu estar aqui é um avanço, ganhei alguns degraus pois ser treinador do Flamengo é sonho de qualquer um, engrandece, valoriza e estou orgulhoso. Agora isso vai depender do que eu conseguir aqui. "

O Flamengo revelou nesta quinta, por meio de redes sociais, seu novo uniforme principal para o decorrer da temporada. A principal diferença em relação ao uniforme anterior será uma tarja preta entre a manga e o tronco, lembrando vagamente ao modelo utilizado durante a conquista do Carioca de 2001. A estreia também está marcada para o clássico de domingo.