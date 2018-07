Oswaldo prevê evolução do Flamengo e lamenta pouco tempo de treino

Pouco mais de cinco horas após anunciar a saída do técnico Cristóvão Borges, nesta quinta-feira, o Flamengo apresentou oficialmente Oswaldo de Oliveira como seu novo treinador. Oswaldo estava sem clube desde que fora demitido do Palmeiras, em junho. Ele já se reuniu com o grupo de jogadores do clube rubro-negro e comandará o time já neste domingo diante do São Paulo, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Será um jogaço, importantíssimo. Esse é um senão que nos impõe o futebol. Gostaria de ter tempo de uma pré-temporada, mas é a situação que nos apresenta e não vou fugir dela", afirmou o treinador.

O novo técnico disse que não sabe ainda até onde o Flamengo pode chegar na temporada, mas prevê evolução e boa campanha. "Acho que é um elenco muito qualificado, que se reforçou. Pode ter uma subida, pelos seus méritos, trabalho. Uma evolução tática. O nosso campeonato é muito difícil, com alternativas ao longo das rodadas", ponderou Oswaldo de Oliveira.

O treinador ainda elogiou seu antecessor e falou sobre a pressão que deverá sofrer por parte da torcida. "O torcedor quer a vitória e nós temos que procurar dar isso a ele. Sabemos que o que norteia o futebol são os resultados. Sabemos que o entorno é muito forte e pesado e temos que saber conviver com isso. Temos que ter tranquilidade para raciocinar que as coisas andem bem, independente do que vem de fora", disse Oswaldo de Oliveira. "O que vem de fora interfere no ânimo do jogador e a torcida do Flamengo sabe fazer isso como nenhuma outra".