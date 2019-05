Apresentado no Fluminense, Brenner espera chance de recomeço com Fernando Diniz

Contratado por empréstimo junto ao São Paulo - em uma troca com Marquinhos Calazans -, o atacante Brenner mira um recomeço em sua carreira no Fluminense, com o técnico Fernando Diniz, apesar de ainda ter apenas 19 anos. É isso o que jogador expressou nesta sexta-feira em sua apresentação oficial no clube das Laranjeiras.

"Claro que sou muito novo, mas acredito que é um grande recomeço e uma chance de mostrar o meu futebol. Uma oportunidade grande que eu estou procurando aproveitar da melhor maneira", disse. Brenner vestiu a camisa tricolor pela primeira vez na entrevista coletiva no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ressaltou que as constantes trocas de técnico no São Paulo o prejudicaram no início de sua carreira. Promessa do clube paulista, o atacante só participou de seis jogos nesta temporada (73 minutos no total).

"Quando eu subi tive uma sequência boa, mas a troca de treinadores e várias contratações pesaram um pouco na minha sequência de titularidade. Mas eu continuei trabalhando. Sempre que eu entrava e tinha tempo eu fazia gols. Infelizmente não tive a sequência. Mas agora estou focado no novo desafio e tenho que pensar só aqui", afirmou.

"Um dos motivos de eu vir para cá foi esse, um time ofensivo, futebol de verdade, bonito, que dá gosto de jogar. E quem assiste também tem vontade de jogar. Isso motivou bastante a minha vinda. Claro que trabalhar com o professor Diniz é um privilégio grande pois é um treinador muito capacitado. Fui ao Maracanã assistir ao jogo, fiquei encantado e não vejo a hora de estrear", completou Brenner.

Brenner já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição de Fernando Diniz. Além de já poder ser relacionado para a partida contra o Athletico-PR, em Curitiba, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ele pode defender o Fluminense na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, caso seja inscrito.