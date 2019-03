Apresentado no Fluminense, Nino se emociona e diz que quase desistiu do futebol

Há 15 dias treinando com o elenco, o zagueiro Nino foi, enfim, apresentado no Fluminense na manhã desta terça-feira. Na entrevista coletiva, o novo reforço da equipe carioca se emocionou e revelou que ficou perto de desistir do sonho de jogar futebol quando atuava na base do Mogi Mirim.

"Sou um jogador de 21 anos, natural de Recife, saí de lá muito cedo para jogar no Mogi Mirim, em São Paulo. Muitas vezes pensei em desistir, estava disposto a isso. Já tinha colocado na minha cabeça, e se não fosse meu pai, o apoio da minha família, e Deus na minha vida, hoje eu não estaria aqui", afirmou o defensor, que explicou que quase abandonou o futebol em razão da falta de oportunidades no período que estava no Mogi Mirim.

"Há cinco anos eu era jogador do sub-17 do Mogi Mirim e não estava sendo relacionado para os jogos. Estava triste, querendo desistir do meu sonho de infância, e tive a força da minha família para continuar. Então, eu estar aqui hoje é graças a Deus e ao apoio da minha família. Me emociona porque realmente eu estava muito perto de desistir", explicou.

Indicação de Fernando Diniz, Nino estava no Criciúma e foi um dos destaques do clube catarinense na Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Ele chega por empréstimo válido até o fim de 2019. O defensor, que também passou pelo Sport, expôs suas características e prometeu raça, entrega e disposição à torcida do Fluminense.

"Eu me considero um jogador técnico, com uma boa velocidade, mas um jogador que se entrega, com raça e com vontade. A torcida pode esperar isso de mim. Muito trabalho e muita disposição para que na hora do jogo dê tudo certo", disse.

Nino já vinha sendo observado pelo Fluminense desde o ano passado. O nome agrada o técnico Fernando Diniz, que tentou a contratação do jogador no início da última temporada, quando comandou o Athletico-PR.

O treino da manhã desta terça-feira no CT do Fluminense foi fechado para a imprensa. Foi a última atividade antes do duelo da segunda fase da Copa do Brasil contra o Ypiranga-RS, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.