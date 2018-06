Apresentado no Grêmio, André se valoriza: 'Não venho para ser recuperado'

Apresentado oficialmente no Grêmio, o atacante André afirmou nesta segunda-feira que está chegando ao clube para ser campeão e não para "ser recuperado" pelo técnico Renato Gaúcho. O jogador, que estava no Sport, assinou contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2021, na sexta-feira.

+ Renato minimiza vantagem do Grêmio no Gaúcho

"Eu não venho para ser recuperado pelo Renato Gaúcho. Eu venho para ter sucesso trabalhando com ele. Quero fazer um grande trabalho. Ele é um cara experiente, um cara que consegue tirar o melhor do jogador. Na decisão de vir para cá pesou o fato de poder trabalhar com ele, para aprender com ele", disse o jogador.

André acertou com o Grêmio após uma "novela" na negociação com o Sport. As conversas começaram no início do ano e acabaram colocando o jogador contra a torcida. Quando a negociação veio a público, André praticamente deixou de atuar no Sport. A última vez que ele entrou em campo foi em 3 de fevereiro pelo Campeonato Pernambucano.

"Infelizmente, algumas pessoas tentaram atrapalhar o negócio, mas saiu. Fiquei um pouco chateado porque tenho carinho pela torcida e pelo clube, queria sair de forma melhor, mas nem preciso falar. Todos podem ver", comentou André, nesta segunda.

"As pessoas de lá tem a mania de jogar a culpa no torcedor pelos erros deles. Situação muito chata. Teve de ter paciência. A negociação foi muito difícil. Até agradeci ao presidente [do Grêmio] pela paciência dele", afirmou o novo reforço gremista. "O que me motivou para vir para cá era para ser campeão, queria estar aqui, fiz tudo pra estar aqui, estou aqui e estou feliz."

Questionado sobre suas oscilações nos times que passou, como Santos, Atlético-MG, Vasco e Corinthians, André projetou menos irregularidade em campo no Grêmio. "Não que todo jogador quer oscilar, mas faz parte da carreira a oscilação. Faz parte de uma coisa que vem da idade. Nesses clubes que passei eu era novo. Queria saber o motivo disso pra não acontecer mais. Hoje, mais experiente, não velho, eu fico mais próximo da perfeição. Tirei lições dos momentos de oscilação para agora estar bem."

André só deve fazer sua estreia com a camisa gremista no Brasileirão. Isso porque ele não pode ser inscrito no Campeonato Gaúcho e nem na fase de grupos da Copa Libertadores.