Apresentado no Grêmio, Giuliano mira títulos nacionais

"Quero agradecer ao Grêmio pela confiança, pelo investimento, por acreditar no meu futebol. É uma honra vestir essa camisa. Estou realizando um sonho de voltar ao Brasil e estar em uma grande equipe. Meu objetivo é vencer a Copa do Brasil e o Brasileiro, que são nossos próximos campeonatos e essa é a meta de todo o grupo", disse Giuliano, que assinou contrato de quatro anos com o time.

No Grêmio, o novo reforço tentará fazer a torcida gremista esquecer o fato de que começou a ter destaque em sua carreira vestindo as cores do arquirrival Inter. Para isso, aposta no seu poder ofensivo. "Tenho por característica ficar perto do gol. Espero que a equipe cresça ofensivamente e ajude o time a marcar mais gols. Quero crescer profissionalmente no Grêmio. Assumo a responsabilidade, sei da confiança com relação ao meu futebol, mas ninguém joga sozinho. Se o coletivo estiver bem, as individualidades aparecem e esse é o caminho para grandes conquistas", ressaltou.

Presidente em exercício do Grêmio, Adalberto Preis também festejou nesta quinta-feira a contratação de Giuliano durante a apresentação oficial do jogador. "Trata-se de um atleta importante, que inclusive já vestiu a camisa da seleção. Foi um trabalho meticuloso, perseverante e qualificado do departamento de futebol para conseguir contratá-lo. Além disso, não fosse a firme vontade do Giuliano em vestir a camisa do Grêmio, nada teria acontecido. Queremos que ele seja muito feliz no Grêmio e faça a felicidade da torcida gremista", destacou o dirigente.