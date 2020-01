Apresentado no Grêmio, Lucas Silva diz que 'falta uma Libertadores' no currículo

O Grêmio apresentou neste sábado o volante Lucas Silva, que assinou contrato de quatro anos. Na entrevista coletiva, o jogador afirmou que vê a ida ao time gaúcho como um recomeço na sua carreira e falou sobre o desejo de conquistar a Copa Libertadores.

"Na minha vida, tudo aconteceu muito rápido. Com 20 anos ganhei meu primeiro Brasileiro, fui bi da Copa do Brasil. Falta uma Libertadores. Agora aqui no Grêmio, obcecado pela Libertadores, quero colocar ela no meu currículo também", disse o novo reforço gremista.

Acompanhado de seus familiares na sala de imprensa, Lucas Silva, de 26 anos, lamentou a passagem ruim pela Europa. Ele foi vendido pelo Cruzeiro, clube que o revelou, ao Real Madrid em 2015, mas não teve oportunidade no time espanhol. Fez apenas nove jogos e foi emprestado para o Olympique de Marselha, da França.

Depois, o volante acertou o seu retorno por empréstimo ao Cruzeiro, pelo qual foi bicampeão da Copa do Brasil. Ele defendeu o time mineiro até a metade de 2019 e rescindiu o seu contrato com o Real Madrid em agosto, terminando o ano sem clube.

"Não só no futebol, como em várias outras profissões, se vive altos e baixos. Aí de fato quando se tem uma queda ou um rendimento não esperado que a gente prova ser competente. O momento na Europa talvez não foi o que eu esperava, mas meu retorno ao Cruzeiro demonstrou meu mais alto nível, conquistando duas Copas do Brasil", declarou o volante, que usará o número 16. A camisa foi entregue pelo diretor de futebol Klauss Câmara.

Lucas Silva não joga uma partida oficial desde junho do ano passado. Nesse período, o volante disse que vinha realizando uma preparação física e garantiu que não precisará de muito tempo para poder estrear pelo Grêmio. "Não deixei de treinar, nem de me manter fisicamente. Não tenho nenhuma lesão e acredito que, com alguns dias de trabalho na pré-temporada, eu já estarei apto para estrear".

Além de Lucas Silva, o Grêmio também trouxe o lateral-direito Victor Ferraz, em operação de troca com o Santos envolvendo Madson. O lateral-esquerdo Caio Henrique está próximo de ser anunciado e o goleiro Vanderlei, também da equipe santista, é outro que pode chegar.