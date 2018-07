Apresentado no Inter, Léo revela ter sido sondado pelo Barcelona

O Internacional apresentou nesta quinta-feira pela manhã seu primeiro reforço para a temporada 2015. Trata-se do lateral-direito Léo, que estava no Flamengo, mas que se destacou mesmo por sua passagem no Atlético-PR, em 2013. O sucesso no time paranaense foi tamanho que ele teria até chamado a atenção do Barcelona, como revelou durante a entrevista coletiva, mas o negócio não foi para frente por conta de uma contusão.

"Teve sim (o interesse do Barcelona), mas eu estava machucado. O Barcelona, então, procurou o Douglas. É sinal que eu fui bem no Atlético-PR, o meu futebol está cada vez melhor. Isso é bom", declarou o jogador, garantindo que foi a primeira opção do time catalão, antes de Douglas, que deixou o São Paulo para ir à Espanha em agosto.

As lesões, aliás, foram o maior obstáculo de Léo durante sua passagem pelo Flamengo. Depois de sofrer com uma série de problemas físicos no ano passado, ele só pensa em dias melhores em 2015. "O que passei na temporada 2014, é passado. Quero pensar no Inter, em 2015. Já estou 100%. Não quero nem lembrar o que passei em 2014."

Revelado pelo Vitória, Léo jogou apenas pelo Atlético-PR e pelo Flamengo antes de chegar ao Inter. Aos 23 anos, garantiu estar realizando um sonho de infância ao vestir a camisa colorada. "Desde criança, quando não era nem jogador, eu via o Inter, o Flamengo jogar. Eu via os elencos e o Inter sempre foi forte, sempre lutou por títulos. E botei na cabeça que queria jogar no Inter", lembrou.