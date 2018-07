Apresentado no Real Madrid, Odriozola exalta Lopetegui e mira briga com Carvajal

Em início de pré-temporada, o Real Madrid aproveitou a quarta-feira para apresentar um dos seus reforços, o lateral-direito Álvaro Odriozola. O jogador, de 22 anos, estava na Real Sociedad e vai vestir a camisa de número 19. O defensor elogiou Dani Carvajal, hoje o titular da lateral direita da equipe, ma destacou que almeja conquistar o seu espaço no atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa.

"Quando você vem para o Real Madrid, sabe que está enfrentando a maior das concorrências e, neste caso, é com Dani Carvajal. Eu me inspiro muito em sua maneira de jogar, venho lutar pela posição e dar o melhor de mim. Quem se beneficia dessa briga é o Real Madrid, toda a competição é boa e vamos lutar para jogar. Eu tenho Carvajal como referência e tenho grande respeito, mas darei 100% por esta camisa", disse.

No Real Madrid, Odriozola voltará a se encontrar com Julen Lopetegui. O hoje treinador do clube foi quem lhe deu as primeiras chances na seleção espanhola, tendo, inclusive, o convocado para a Copa do Mundo da Rússia - o treinador foi demitido dias antes do início do torneio por ter assinado exatamente com o Real.

Na sua apresentação, Odriozola fez muitos elogios ao técnico. "Estou grato por me dar a oportunidade de jogar e viver uma Copa do Mundo e agora é o técnico do Real Madrid, estou feliz que o seja. Nós vamos tentar escrever a história juntos", afirmou.

Odriozola assinou um contrato válido até 2024 após ser adquirido por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 135 milhões). "O Real Madrid é o maior clube do mundo e da história e não se pode dizer não. Me considero uma pessoa muito ambiciosa e o maior objetivo de um jogador é triunfar no Real Madrid. Venho aqui alcançar esse objetivo", afirmou o reforço.