Apresentado no Santos, camaronês Joel diz se inspirar em Eto'o

O atacante Joel foi apresentado nesta quarta-feira como novo reforço do Santos e chega cheio de moral e ansioso para mostrar serviço no clube em que sonhava atuar quando era criança, segundo palavras do próprio jogador. O camaronês contou ainda que se espelha no compatriota Samuel Eto''o para brilhar com a camisa alvinegra.

"Minha relação com o futebol brasileiro começou em Camarões, onde conhecia o Santos, Corinthians e Flamengo desde pequeno. Já sabia da fama do Santos de revelar jogadores e quando fiz a opção de vir para o Brasil, vim para fazer história. É um sonho chegar em um clube mundialmente conhecido e se eu fizer metade do que o Eto''o fez, vai ser muito para mim", disse o atacante de apenas 22 anos.

Joel chegou ao Brasil em 2010 para defender o Iraty, após ser descoberto em um torneio de base organizado em Camarões. Em seguida, ele foi para o Londrina, onde começou a ser conhecido justamente em uma partida contra o Santos, quando marcou duas vezes na vitória de sua equipe por 2 a 1. O jogador ainda passou pelo Coritiba e Cruzeiro e chega ao Santos com empréstimo até o fim do ano.

"Não quero voltar para o Cruzeiro no final do ano. Tenho que conquistar isso com o trabalho e vou dar o meu melhor para que as coisas aconteçam. Agora estou 100% recuperado e vou ajudar o Santos. Espero que o Dorival (Júnior) me encaixe no sistema", disse o jogador, que chegou ao Santos de graça.

Além de Joel, o Santos também contratou o atacante Paulinho, do Flamengo, negocia com o atacante Robinho e procura por um zagueiro.