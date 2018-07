Apresentado no Santos, Dorival define time com duas mudanças

A segunda passagem do técnico Dorival Junior no comando do Santos começou nesta sexta-feira com mudanças na defesa e protestos da torcida no CT Rei Pelé. O substituto de Marcelo Fernandes já estreia neste sábado, contra o Figueirense, mas ressaltou que o longo contrato compensa o pouco tempo para o primeiro jogo.

Dorival chega com a responsabilidade de tirar o Santos da zona de rebaixamento e da série de quatro derrotas consecutivas. "Eu espero uma mudança na postura, na maneira que entraremos em campo depois do último jogo. Mas o Santos tem capacidade para buscar uma recuperação e que aconteça o mais rápido possível", disse Dorival nesta sexta-feira, quando foi apresentado.

Antes da primeira entrevista, o treinador comandou uma atividade no CT Rei Pelé, conversou com o elenco e ainda presenciou os jogadores se reunirem com alguns membros da torcida organizada. Pressionado pelo má fase, o time deve ter na Vila Belmiro, neste sábado, um bom público, já que a diretoria fez promoção de ingressos.

O técnico deve trocar dois jogadores no time titular. O lateral-esquerdo Zeca ganha chance, assim como o zagueiro Paulo Ricardo, que atuará como volante. Lucas Otávio e Daniel Guedes ficam fora. "Nós ainda vamos viver por algumas rodadas dando sequência ao trabalho do Marcelo, vamos tentando acrescentar um ou outro detalhe".

O contrato por dois anos e meio anima bastante Dorival a busca a reação com a equipe. "Essa possibilidade de ter um contrato um pouco maior também foi fundamental para mim", comentou. A última passagem dele pelo clube foi em 2010, quando conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.