Apresentado no Santos, Copete mira estreia contra o São Paulo

O Santos pode ter uma novidade na formação titular para enfrentar o São Paulo, neste domingo, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube da Vila Belmiro apresentou nesta sexta-feira o atacante colombiano Jonathan Copete, que escolheu vestir a camisa número 36 e se disse fisicamente preparado para jogar a partida completa, caso seja necessário.

O atacante de 28 anos veio do Atlético Nacional, de Medellín (Colômbia), e há duas semanas treina no Santos, com quem assinou contrato por quatro anos. "Eu tenho condições de consigo jogar uma partida de 90 minutos. Venho treinando bem, tenho condições de atuar bem. Com o tempo, com a sequência, vou poder me sentir ainda melhor", comentou.

O colombiano foi apresentado no Museu Pelé, no centro histórico de Santos. O reforço escolheu a camisa 36 e explicou a escolha pela preferência por atuar com dois algarismos. A contratação dele ajuda indiretamente o adversário deste domingo, pois o Atlético Nacional é o adversário do São Paulo na semifinal da Copa Libertadores. "Eu enfrentaria o São Paulo na Libertadores e agora posso enfrentá-lo pelo Santos. Espero fazer uma boa partida. Queremos objetivos grandes e estamos unidos", afirmou.

A presença do colombiano dá ao técnico Dorival Júnior a oportunidade de ter mais variações no ataque. Com o centroavante Ricardo Oliveira machucado, o camaronês Joel recebeu oportunidades, até ser substituído por Rodrigão no último jogo contra o Fluminense. Copete tem como características as jogadas velozes e a boa estatura.