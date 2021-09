Apresentado no Santos, zagueiro Velázquez se diz ansioso para estreia

Contratado há duas semanas, o zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez enfim foi apresentado oficialmente pelo Santos nesta quinta-feira. O reforço não escondeu sua ansiedade para fazer a estreia, possivelmente no sábado, contra o Ceará, fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Tem tempo que venho treinando, já há várias semanas. Fisicamente a cada dia me sinto melhor. O que me falta é ritmo de jogo, mas isso se consegue jogando. Espero que eu jogue no sábado. Estou com muita vontade. Quero estar no campo que é onde eu gosto de estar", disse o uruguaio.

Anunciado pelo Santos no dia 30 do mês passado, Velázquez ainda não havia sido apresentado por conta de demora na regularização da sua documentação e também porque estava fora da sua preparação física ideal.

Oficialmente apresentado no Peixe. Pra cima deles, @velazquezemi! pic.twitter.com/8t78FtKWZp — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 16, 2021

"Cada dia de treino sem poder jogar me gerava uma situação de ansiedade, de mal-estar. Gosto muito de jogar, sempre estar no campo. Por sorte estou disponível no sábado. Tomara que aconteça (a estreia)", projetou o jogador de 27 anos, que assinou com o Santos até o fim de 2022.

O defensor chega ao clube da Vila Belmiro com a experiência de ter atuado em clubes de grande e médio porte na Espanha e em Portugal. Ele estava livre no mercado desde que deixou o Rayo Vallecano, da Espanha, ao fim da temporada europeia passada, encerrada em maio.

"(Sou) Um jogador que vai dar tudo de si, disputar cada bola como se fosse o último. Organizar para que meus companheiros tenham melhor desempenho. Atitude 110%. Não sei se liderança, mas quero ajudar como puder. Se jogar, claro que jogar. Se não jogar, dar apoio nos treinamentos, organizar. Que meus companheiros me escutem para poder facilitar o trabalho", comentou o novo santista, ao falar sobre suas características.